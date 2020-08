Inferno a Beirut, più di 100 morti e 4000 feriti per le esplosioni. La città in una nube tossica (Di mercoledì 5 agosto 2020) Beirut, 5 ago – Sale il bilancio (ed è destinato ad aumentare) delle vittime in Libano a seguito delle terribili esplosioni avvenute a Beirut nel pomeriggio di ieri. Secondo la Croce rossa locale sarebbero 100 i morti e oltre 4000 i feriti, molti dei quali in condizioni gravissime. Ma è purtroppo ancora un bilancio provvisorio. I media locali riferiscono anche di centinaia di dispersi sotto le macerie. L’effetto della deflagrazione è stato devastante: il boato è stato udito fino all’isola di Cipro, distante più di 200 chilometri, l’urto pari a quello di un terremoto di magnitudo 4.5 ha sbriciolato edifici nel raggio di chilometri. Le probabili cause Il ministro degli Interni Mohammed Fahmi ha affermato che all’origine ... Leggi su ilprimatonazionale

Agenzia_Ansa : Inferno a #Beirut, decine di morti e migliaia di feriti. #Conte: 'Sostegno al Libano, monitoriamo i nostri connazio… - fattoquotidiano : GLI SCOPPI Due potenti esplosioni al porto creano l’inferno, a fuoco tonnellate di agenti chimici sotto sequestro:… - fanpage : 2,700 tonnellate di nitrato d’ammonio. Il Ministro della Salute lancia l'allarme #Beirut - CiaoKarol : ++ Inferno a Beirut: più di 100 morti e circa 4000 feriti ++ - MarceVann : RT @TrombettaLorenz: #beirut Sono vivo. Ma le schegge hanno ferito i miei più cari.Vivi per miracolo. Pensavo di averne viste tante. Oggi s… -