Eleonora Daniele mamma: “Non lo farò un’altra volta” (Di mercoledì 5 agosto 2020) mamma da qualche mese della piccola Carlotta Eleonora Daniele ha trascorso le ultime settimane della gestazione in tv, la conduttrice di Storie italiane ha infatti lavorato fino all’ultimo momento prima del parto a causa anche dell’emergenza Coronavirus. Oggi la conduttrice sta vivendo insieme al marito Giulio Tassoni un momento magico, essere diventata mamma è qualcosa di speciale e la sua vita è cambiata totalmente. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni Eleonora ha parlato della piccola, dell’unione con il marito ma soprattutto ha fatto sapere che nonostante la tanta felicità che sta provando non ha nessuna intenzione di fare un secondo figlio: “In questo momento ad altri figli non penso proprio. Anche se devo ammettere che una bambina come ... Leggi su quotidianpost

