Rosa Perrotta e Pietro, lei fuori controllo sul compagno: «Lo odio e mi fa ribrezzo» (Di martedì 4 agosto 2020) Totalmente fuori controllo Rosa Perrotta: l’ex tronista di Uomini e Donne, esasperata dalle continue domande insensate dei followers, si lascia andare ad esternazioni al limite del paradossale sul compagno Pietro Tartaglione. E anche su una probabile gravidanza bis. Non è nuova Rosa a confessioni, anche piuttosto private, su quello che sarà un giorno il suo futuro marito. Il matrimonio, rinviato a causa della nascita del piccolo Dodo, sembra solo posticipato. “Ho deciso di rimandare – aveva detto la Perrotta in un’intervista a Chi – perché non mi sentivo di affrontare un matrimonio da neomamma. Con calma faremo tutto. E poi vorrei che mio figlio portasse le fedi all’altare”. Leggi anche ... Leggi su urbanpost

BoobleItalia : Rosa Perrotta conquistata dalla Costiera: per la modella soggiorno a Positano - - hugmezaynx_ : RT @getclosertoyou: @eliscrivecose Ho appena visto che Rosa Perrotta ha celebrato il primo compleanno del figlio in un locale da matrimonio… - getclosertoyou : @eliscrivecose Ho appena visto che Rosa Perrotta ha celebrato il primo compleanno del figlio in un locale da matrim… - ChiaraGabibba : Al contrario di Perrotta Rosa - Lisa8455 : Come Rosa Perrotta & l'avvocato -

Ultime Notizie dalla rete : Rosa Perrotta Vacanza a Positano per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione col figlio Dodo Positano Notizie Rosa Perrotta e Pietro, lei fuori controllo sul compagno: «Lo odio e mi fa ribrezzo»

Totalmente fuori controllo Rosa Perrotta: l’ex tronista di Uomini e Donne, esasperata dalle continue domande insensate dei followers, si lascia andare ad esternazioni al limite del paradossale ...

Uomini e Donne news Rosa Pietro: un anno di Dodo, che hanno preparato

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono emozionatissimi per il primo compleanno del loro figlio Dodo (sì, ormai lo chiamiamo tutti così anche se sappiamo bene che il suo nome è Domenico). Sembra così ...

Totalmente fuori controllo Rosa Perrotta: l’ex tronista di Uomini e Donne, esasperata dalle continue domande insensate dei followers, si lascia andare ad esternazioni al limite del paradossale ...Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono emozionatissimi per il primo compleanno del loro figlio Dodo (sì, ormai lo chiamiamo tutti così anche se sappiamo bene che il suo nome è Domenico). Sembra così ...