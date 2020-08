Adriana Volpe, al veleno contro la Rai: “Mi chiedevano di non…” (Di lunedì 3 agosto 2020) Adriana Volpe e la frecciata velenosa alla Rai Nonostante gli ascolti non proprio esaltanti, la nuova trasmissione televisiva di Adriana Volpe in onda su Tv8 le sta dando alcune soddisfazioni. La padrona di casa di Ogni Mattina quando si mostra davanti alle telecamere è sempre serena felice dell’impiego trovato dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip 4. Qualche giorno fa Giancarlo Magalli è tornato all’attacco, criticando il format per lo share basso, ma anche in quell’occasione la donna aveva preso le difese dell’emittente per la quale lavora. In più l’ex gieffina ha sempre affermato di aver trovato un certo feeling col collega Alessio Viola e tutto lo staff. Durante un recente appuntamento del programma mattutino di TV8, la ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Adriana Volpe ritrova la felicità: ecco il dolce ritratto dell’amore - #Adriana #Volpe #ritrova #felicità: - PierantoniFabio : Ogni Mattina, bordata di Adriana Volpe contro la Rai: 'Mi chiedevano di non commentare...' - PierantoniFabio : RT @Teresat14547770: Ogni Mattina, bordata di Adriana Volpe contro la Rai: 'Mi chiedevano di non commentare...' - imieipassi : RT @sandraamurri1: stamane alle 10,45 sarò ospite di Alessio Viola e Adriana Volpe a “ Ogni mattina” su Sky Tv8. E che anche oggi il cuore… - infoitcultura : Adriana Volpe, aria di crisi con il marito che balla con un’altra – Video -

Ultime Notizie dalla rete : Adriana Volpe Adriana Volpe, stoccata alla Rai. E cresce il gelo con Giancarlo Magalli DiLei Adriana Volpe, stoccata alla Rai. E cresce il gelo con Giancarlo Magalli

Il luogo di lavoro per molti può essere anche un posto caro, fatto di colleghi e relazioni che vanno oltre l’esclusivo rapporto di lavoro. Questo, però, non sembra essere accaduto per Adriana Volpe du ...

Denver lascia la fidanzata: pensa ancora all'ex gieffina?

Andrea Denver pare essersi allontanato dalla sua fidanzata Anna Wolf: la circostanza ha forse a che vedere con l'ex gieffina Adriana Volpe?

Il luogo di lavoro per molti può essere anche un posto caro, fatto di colleghi e relazioni che vanno oltre l’esclusivo rapporto di lavoro. Questo, però, non sembra essere accaduto per Adriana Volpe du ...Andrea Denver pare essersi allontanato dalla sua fidanzata Anna Wolf: la circostanza ha forse a che vedere con l'ex gieffina Adriana Volpe?