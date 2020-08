Rimini, turista partorisce in spiaggia: madre e figlio salvi grazie a un’infermiera (Di domenica 2 agosto 2020) Un evento che difficilmente verrà dimenticato, tanto dai protagonisti quanto dai testimoni della vicenda. Una donna austriaca di 45 anni, in vacanza nel nostro Paese, ha dato alla luce il suo settimo figlio in spiaggia. È accaduto ieri pomeriggio, sabato 1° agosto, a Cattolica (Rimini). La donna e il bambino, nonostante la preoccupazione iniziale, stanno bene. Provvidenziale l’intervento di un’infermiera. Un altro evento straordinario a Rimini, dove poco tempo fa un uomo di 101 anni è guarito dal coronavirus. madre per 7 volte Quello di ieri era un pomeriggio come un altro sul caldo litorale di Cattolica, in provincia di Rimini. All’improvviso, delle urla di dolore hanno però attirato l’attenzione di tutti i presenti. Una ... Leggi su thesocialpost

