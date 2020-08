Freud diceva che la salute consiste in ‘amare e lavorare’. E io mi ritrovo a pensare a chi non può (Di domenica 2 agosto 2020) di Cristiano Di Salvo Forse a noi psicologi piace fare (ogni tanto) le cassandre della situazione, o magari ci sentiamo in colpa non appena pensiamo di avere un punto di vista interessante da proporre. Quello che posso affermare con certezza è che, nel mio piccolo, penso che il dibattito sul sociale vada continuamente alimentato, come fosse il fuoco del camino in un inverno particolarmente gelido. Quando i comignoli d’Europa esalavano miasmi di carbone, a cavallo tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo, e la psicoanalisi stava faticosamente nascendo da mamma neurologia, papà Freud sosteneva che la salute psicologica di un uomo consisteva nella capacità di “amare e lavorare”. Tale affermazione iper-condensata, come molte pubbliche affermazioni di Freud, è ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Freud diceva che la salute consiste in ‘amare e lavorare’. E io mi ritrovo a pensare a chi non può - clikservernet : Freud diceva che la salute consiste in ‘amare e lavorare’. E io mi ritrovo a pensare a chi non può - Noovyis : (Freud diceva che la salute consiste in ‘amare e lavorare’. E io mi ritrovo a pensare a chi non può) Playhitmusic - - ilfattoblog : Freud diceva che la salute consiste in ‘amare e lavorare’. E io mi ritrovo a pensare a chi non può - CamillaBiondini : @Martola__ Come diceva Freud la libertà sessuale non porterà a nulla anzi peggiorerà la situazione. Ora sono più li… -

Ultime Notizie dalla rete : Freud diceva Freud diceva che la salute consiste in ‘amare e lavorare’ Il Fatto Quotidiano Filosofia del ritiro, ritiro della filosofia

Probabilmente, il tempo delle filosofie del ritiro (Agamben, Deleuze-Guattari etc.) è finito o sta per finire. Il ritiratismo sta perdendo sempre di più la sua presa sul mondo. Ritirarsi è stato più i ...

Al Bloom August Fest con Salomè

Biografie, film d’animazione e drammi da gustarsi sotto le stelle. Martedì col cinema all’aperto in Brianza. A Mezzago, a Palazzo Archinti, il Bloom proporrà il suo Sdraivin con alle 19.30 la cena tip ...

Probabilmente, il tempo delle filosofie del ritiro (Agamben, Deleuze-Guattari etc.) è finito o sta per finire. Il ritiratismo sta perdendo sempre di più la sua presa sul mondo. Ritirarsi è stato più i ...Biografie, film d’animazione e drammi da gustarsi sotto le stelle. Martedì col cinema all’aperto in Brianza. A Mezzago, a Palazzo Archinti, il Bloom proporrà il suo Sdraivin con alle 19.30 la cena tip ...