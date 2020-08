Daydreamer: Can Yaman in ospedale dopo la scena d’amore con Demet Özdemir (Di domenica 2 agosto 2020) Il bell’attore turco, Can Yaman, in ospedale dopo le riprese di Daydreamer. Tutto per colpa degli irrigatori andati in funzione durante la scena che provocarono all’attore febbre alta e guai ai polmoni La puntata a cui si fa riferimento è la 41esima della soap opera di Daydreamer – Le Ali del Sogno (la tredicesima mandata in onda in Turchia): nel momento più romantico quando i due si sonoArticolo completo: Daydreamer: Can Yaman in ospedale dopo la scena d’amore con Demet Özdemir dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

AntoTerzoni : RT @MasterAb88: Boom di #Daydreamer che ieri, 31 luglio, realizza oltre 2,4 milioni col 21%. Nonostante l'ondata di caldo il pubblico non m… - Claricmat3 : RT @AngelsCandem: Demet durante l'intervista di ieri ?? #demetözdemir #demet #canyaman #can #sanemaydin #sanem #candivit #ask #erkencikus #… - marinel18181293 : RT @graziaflo: “Una passione abilmente portata alle stelle tra addii e ritorni, baci mai dati e sguardi infuocati,una storia super romantic… - LuciaFerraroEM : RT @Mirellacaporal1: Inizio di #ErkenciKus e Can stava già sempre con lei nn la lasciava mai attrazione affiatamento e quel qualcosa in più… - LuciaFerraroEM : RT @_chewbecca____: esemplare di Can Yaman che scappava dal set dopo le riprese di EK #DayDreamer -