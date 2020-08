Cattaneo in visita al polmone verde tra Varesotto e Comasco (Di domenica 2 agosto 2020) L’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, ha visitato il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, alla presenza del presidente Mario Clerici e del vicepresidente Rosario Tramontana. Il parco si estende per 4.828 ettari tra le province di Como e Varese. All’interno del parco è attivo un centro didattico e un osservatorio astronomico, luoghi ideali per la divulgazione di progetti di educazione ambientale affidati alle Gev. “Questa visita si inserisce all’interno del progetto di rilancio in questi due anni del servizio delle Gev, che Regione Lombardia ha avviato in questi anni – spiega l’assessore Cattaneo – in un momento in cui la sostenibilità ambientale e la diffusione di una cultura attenta all’ambiente, alla tutela ... Leggi su laprimapagina

