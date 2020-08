Osimhen, Silva e il sogno di Messi: ecco tutte le mosse delle squadre anti-Juve (Di sabato 1 agosto 2020) Prima la proposta dei playoff nel 2020/21, ora il mercato: Aurelio De Laurentiis lancia la sfida alla Juve. Con qualche giorno in più rispetto alle attese, arriva l'ufficialità dell'acquisto di Victor Osimhen al Napoli: «Benvenuto Victor» è il tweet del presidente che come di consueto annuncia la firma. Il 21enne nigeriano arriva per 70 milioni e 10 di bonus (pagabili in cinque anni) e diventa l'acquisto più caro del Napoli doppiando o quasi i 42 milioni spesi - malamente - per il Messicano Lozano appena un anno fa. Arrivato in Europa giovanissimo al Wolfsburg dopo la vittoria del Mondiale U17, ma esploso solo tra Charleroi e Lille (18 gol in 38 presenze), l'attaccante guadagnerà dai 4 ai 4,5 milioni di euro nel corso delle stagioni. Ai francesi vanno, in un accordo ... Leggi su liberoquotidiano

francofda52 : RT @skela1900: E' imbarazzante come Sky ci abbia letteralmente fracassato le ???? con il Napoli e Osimhen ogni giorno per 24 ore e poi quan… - giuseppemolin19 : RT @skela1900: E' imbarazzante come Sky ci abbia letteralmente fracassato le ???? con il Napoli e Osimhen ogni giorno per 24 ore e poi quan… - ssimon1900 : RT @skela1900: E' imbarazzante come Sky ci abbia letteralmente fracassato le ???? con il Napoli e Osimhen ogni giorno per 24 ore e poi quan… - amsicora27 : RT @skela1900: E' imbarazzante come Sky ci abbia letteralmente fracassato le ???? con il Napoli e Osimhen ogni giorno per 24 ore e poi quan… - snasainplasa : Osimhen è un colpo alla Leao o A.Silva, visto che lo hanno pagato il doppio ovviamente è già un campione -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen Silva Calcio, Osimhen, Silva e il sogno di Messi: ecco tutte le mosse delle anti-Juve Liberoquotidiano.it I sei svincolati che potrebbero approdare in Serie A! Cavani è il sogno dei napoletani

Il mercato non è ancora iniziato, ma ci sono diversi calciatori svincolati che potrebbero fare al caso delle compagini italiane. La Lazio ha messo nel mirino David Silva, calciatore svincolato dal Man ...

TOP NEWS Ore 20 - Napoli-Osimhen, c'è la firma. La Lazio pensa a David Silva

1 La Lazio è letteralmente scatenata in vista della prossima stagione e oltre a Broja Mayoral col Real Madrid ha messo nel mirino un altro grande obiettivo di mercato. Un giocatore da Champions a tutt ...

Il mercato non è ancora iniziato, ma ci sono diversi calciatori svincolati che potrebbero fare al caso delle compagini italiane. La Lazio ha messo nel mirino David Silva, calciatore svincolato dal Man ...1 La Lazio è letteralmente scatenata in vista della prossima stagione e oltre a Broja Mayoral col Real Madrid ha messo nel mirino un altro grande obiettivo di mercato. Un giocatore da Champions a tutt ...