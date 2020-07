Strage Bologna, Rocchi: "Dopo 40 anni verità ancora non svelata" (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Ho fatto parte del Comitato 'E se fossero innocenti?' e Dopo 40 anni da quell'orribile attentato, resto ancora convinta dell'innocenza, per questo crimine e non per altri, di Mambro e Fioravanti". Così all'Adnkronos Carla Rocchi, ex parlamentare e presidente dell'Enpa (Ente Nazionale Protezione animali). Insieme al Comitato 'E se fossero innocenti?' ha scritto il libro 'Strage di Bologna. Oltre il verdetto. Testimonianze di innocenza per Mambro e Fioravanti'. Per la Strage "ci sono condanne, sì, ma questo non significa aver fatto luce sulla Strage, sui mandanti e su tante altre questioni. All'epoca facemmo un grande e accurato lavoro sulle carte processuali e trovo ancora che le ombre e i dubbi ... Leggi su liberoquotidiano

