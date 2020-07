Un uomo trovato morto in casa con un coltello piantato nel cuore: aperta un’indagine (Di giovedì 30 luglio 2020) Un uomo trovato morto in casa con un coltello piantato nel cuore. Il corpo è stato ritrovato dai familiari che non riuscivano da diverse ore a mettersi in contatto con il 70enne, trovato riverso nel letto della sua abitazione popolare a Viterbo. Su quanto accaduto è stata aperta un’inchiesta l’ipotesi più accreditata al momento è quella del gesto volontario anche se non sono stati rinvenuti biglietti o messaggio di addio. Un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita nella serata di ieri – martedì 28 luglio – nella sua abitazione nel quartiere di San Martino a Viterbo, in un caseggiato popolare. Drammatica la scena che i ... Leggi su limemagazine.eu

