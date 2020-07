Stasera in tv andrà in onda “Scusate se esisto” con Raoul Bova (Di giovedì 30 luglio 2020) Stasera in tv in prima serata andrà in onda il film “Scusate se esisto” che vede come protagonisti Paola Cortellesi e Raoul Bova Stasera in tv su Rai1 andrà in onda, in prima serata, “Scusate se esisto“, il film del 2014 che vede come protagonisti Raoul Bova e Paola Cortellesi. Il film ha ottenuto 1 candidatura a David di Donatello, In Italia al Box Office Scusate se esisto! ha incassato nelle prime 5 settimane di programmazione 5,5 milioni di euro e 1,6 milioni di euro nel primo weekend. “L’idea del soggetto del film “Scusate se esisto” prende spunto dal bisogno, sempre più diffuso, di non dire tutta la verità, di nascondere certi aspetti della ... Leggi su zon

