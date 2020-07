Cellulare alla guida: aggravante dell'omicidio stradale (Di giovedì 30 luglio 2020) omicidio stradale: Buonafede vuole pene più severeCellulare alla guida? aggravante del reato di omicidio stradaleArresto obbligatorio per chi fugge o è pericolosoSanzioni più dure per chi non soccorreInasprimenti di pena e altre novità per l'omicidio stradaleomicidio stradale: Buonafede vuole pene più severeTorna su In questi giorni si fa un gran parlare del tavolo di discussione convocato dal Ministro Bonafede per confrontarsi sul disegno di legge che vuole rendere ancora più severe le sanzioni e le pene previste per chi commette il reato di omicidio stradale. Le modifiche interessano sia la sostanza che la ... Leggi su studiocataldi

AvvCanu : Cellulare alla guida: aggravante dell'omicidio stradale - scomesottona : RT @violastefanello: Ho chiesto a mia sorella di smettere di rubarmi il caricabatterie del cellulare e mi ha risposto 'in questa casa non c… - violastefanello : Ho chiesto a mia sorella di smettere di rubarmi il caricabatterie del cellulare e mi ha risposto 'in questa casa no… - StalinZio : RT @VittorioBanti: Mi arriva un messaggio sul cellulare col nome PACCO. Apro e vedo che alla fine c'è da pagare una somma imprecisata: il 3… - Andrez1si : RT @VittorioBanti: Mi arriva un messaggio sul cellulare col nome PACCO. Apro e vedo che alla fine c'è da pagare una somma imprecisata: il 3… -