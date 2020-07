Caso Fontana, in una chat il cognato proponeva di vendere i 25mila camici 2 ore prima di informare la Regione della donazione (Di giovedì 30 luglio 2020) “Ciao, abbiamo ricevuto una bella partita di tessuto per camici. Li vendiamo a 9 euro, e poi ogni 1000 venduti ne posso donare 100″. È su questo messaggio inviato via Whatsapp alle 8.58 del 20 maggio dal cognato di Attilio Fontana, Andrea Dini, all'”interlocutrice commerciale E.R.” che si concentrano le attenzioni dei magistrati che indagano sull’inchiesta per la fornitura da oltre mezzo milione di euro di dispositivi di protezione individuale, tra cui appunto 75 mila camici da consegnare in piena pandemia, che vede indagati il governatore della Lombardia, suo cognato Andrea Dini e l’ormai ex dg della Centrale acquisti lombarda (Aria spa) Filippo Bongiovanni. Il messaggio è stato inviato due ore prima ... Leggi su ilfattoquotidiano

