Pandemia: ecco come i media hanno reagito (Di mercoledì 29 luglio 2020) Uno studio dell'Università di Zurigo definisce la copertura «relativamente buona» e «obiettiva». Leggi su media.tio.ch

amnestyitalia : La pandemia è stata un moltiplicatore di disuguaglianze e di ingiustizie. Non sarà facile affrontare la crisi econo… - seidimassafra : #FOCUS In tanti si chiedono “Ma sarà sicuro il vaccino contro il coronavirus?”: ecco qualche risposta su quella che… - Santo_Dilorenzo : Notizie dal Mondo Digitale: Tra resistenze, ritardi e radicati problemi, l’Italia digitale arranca e crescono le di… - PropagandaRigh1 : Quando eravamo sicuri che il peggio fosse già arrivato con la cover di #Battiato cantata dal Biagio nazionale, ecco… - andiamoviaora : RT @nonstoasinistra: I kompagni e la pandemia ?????????? Coronavirus, proroga stato di emergenza fino al 31 ottobre. -

Ultime Notizie dalla rete : Pandemia ecco

Il Sole 24 ORE

oma, 29 lug. (Adnkronos) - Bagni a prova di infezione al mare, in piscina o al lago è possibile ma è meglio stare "lontani da foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali, che in genere sono i ...In molti ci hanno provato a creare un occhiale che aiuti nella vita reale creando un mondo parallelo, come quelli di Tom Cruise in Minority Report. Lo hanno fatto, tra gli altri, nomi come Amazon e an ...