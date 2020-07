Juve, Khedira e Higuain possono rescindere. Sami separato in casa. Spunta il retroscena sul Pipita (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Juventus sta parlando con Sami Khedira e con Gonzalo Higuain per la rescissione del contratto. Il centrocampista tedesco è fuori dal progetto per via dei tanti infortuni, non ha nemmeno partecipato alla festa Scudetto, ufficialmente perché si trovava in Germania per le cure, e potrebbe dire addio ai bianconeri con un anno d'anticipo, interrompendo il rapporto con la Juventus. Anche Gonzalo Higuain però potrebbe lasciare la Juventus in estate. Tutte le società, Juve compresa, a causa della... Leggi su 90min

