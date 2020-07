Emmys 2020: Brad Pitt nominato per l’imitazione di Anthony Fauci a SNL (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’imitazione di Anthony Fauci durante una performance di Brad Pitt al Saturday Night Live (SNL) ha guadagnato all’attore una nomination agli Emmys, gli oscar della televisione americana. In un’intervista, alla CNN, tra l’altro, Fauci aveva detto che sarebbe stato un sogno essere interpretato da Brad Pitt. La breve performance è stata nominata nella categoria miglior guest actor in una serie commedia. l’imitazione è andata in onda in un episodio dello scorso aprile. All’inizio del mese, quando gli era stato chiesto chi volesse come suo interprete su SNL, lo storico varietà comico dove vengono ripresi tormentoni politici, il dottore aveva fatto proprio il nome di Brad ... Leggi su giornalettismo

