Portovesme: accordo Enel-Sider Alloys, pronta la road map per il rilancio dell’impianto (Di martedì 28 luglio 2020) Dopo l’accordo dello scorso 22 luglio sul prezzo dell’energia tra Sider Alloys ed Enel, presupposto per lo sblocco degli investimenti per il revamping dello stabilimento di produzione di alluminio, ieri a Portovesme, con la presenza della sottosegretaria M5S allo sviluppo economico Alessandra Todde, si è definita la road map che porterà al rilancio dello stabilimento. L’intesa sottoscritta sette giorni fa prevede che Enel riconosca a Sider Alloys un contratto di fornitura energetica, di cinque anni più altri cinque, a un … Continua L'articolo Portovesme: accordo Enel-Sider Alloys, ... Leggi su ilmanifesto

Ecatetriformis : RT @Ale_ToddeM5S: Giornata storica. Superato stallo che durava da oltre 8 anni. Firmato tra #SiderAlloys e Enel accordo su prezzo energia.… - francistheleg : RT @Ale_ToddeM5S: Giornata storica. Superato stallo che durava da oltre 8 anni. Firmato tra #SiderAlloys e Enel accordo su prezzo energia.… - M5SGiorgio : RT @Ale_ToddeM5S: Giornata storica. Superato stallo che durava da oltre 8 anni. Firmato tra #SiderAlloys e Enel accordo su prezzo energia.… - SardoResiliente : RT @Ale_ToddeM5S: Giornata storica. Superato stallo che durava da oltre 8 anni. Firmato tra #SiderAlloys e Enel accordo su prezzo energia.… - TovarishM5S : RT @Ale_ToddeM5S: Giornata storica. Superato stallo che durava da oltre 8 anni. Firmato tra #SiderAlloys e Enel accordo su prezzo energia.… -