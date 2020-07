Portici, uccide la compagna con un coltello da cucina e poi si lancia dal balcone (Di martedì 28 luglio 2020) Una tragedia ieri notte a Portici, nel napoletano: un uomo, un 65enne, ha ucciso la sua compagna con un fendente per poi lanciarsi dal balcone. Giovanni Fabbrocini, questo il nome dell’uomo, ha colpito la sua compagna convivente Maria Adalgisa Nicolai, ricercatrice della Facoltà di Agraria di 58 anni, probabilmente con un coltello da cucina; la donna è stata ritrovata dai carabinieri in casa, con diverse ferite sul corpo. Dopo averla accoltellata, Fabbrocini si è gettato dal quarto piano della sua abitazione di Via Libertà, proprio nel centro di Portici. Il 65enne non aveva precedenti penali e nemmeno risultano ai militari dell’Arma delle denunce per maltrattamenti domestici; secondo quanto riferito dai vicini di ... Leggi su tpi

