Moratti infiamma l'Inter: "Messi? A volte i sogni si avverano" (Di martedì 28 luglio 2020)

L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per fare il punto in casa nerazzurra, tra il sogno Lionel Messi dal Barcellona al lavoro svolto da Antonio Cont ...Dalla Spagna arriva la notizia che Messi sarebbe in rotta con il Barcellona, tanto da essere pronto a liberarsi a parametro zero nel 2021: l’Inter adesso proverà a fare un colpo in stile Cristiano Ron ...