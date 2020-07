Migranti: Lamorgese vola in Tunisia per limitare gli arrivi (Di martedì 28 luglio 2020) La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese è stata ricevuta dal presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, e ha incontrato anche il premier incaricato, ex ministro dell'Interno, Hichem Mechichi Leggi su firenzepost

SkyTG24 : Migranti in fuga, Di Maio: 'Inconcepibile'. Lamorgese: 'Aiutiamo Tunisia, ma agisca' - MediasetTgcom24 : Migranti, Lamorgese: 'Militari per controllare i centri' #lamorgese - Adnkronos : #Migranti, #Lamorgese: preoccupazione per aumento flussi da Tunisia - frank56a : RT @UmbertoNew: Cagnolino, sigarette, occhiali da sole, bagagli, cappelli di paglia, smartphone... E #gnente... non fanno più i #migranti d… - redbus2012 : RT @sabrimaggioni: #Migranti #Lamorgese: “Flussi incontrollati, Tunisia agisca” Qs la competenza del ns min Interni: va in Tunisia ad esor… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Lamorgese Migranti, Lamorgese: "Il governo invierà in Sicilia militari e navi per quarantena" la Repubblica Il titolare della Farnesina: "Inconcepibile che i profughi riescano a scappare"

L’Italia ha un nuovo problema: la fuga dei migranti che stanno arrivando sulle coste della Sicilia. I profughi non accettano l‘idea di dover rispettare la quarantena obbligatoria, causa Coronavirus, e ...

«Pericolo sanitarioDobbiamo fermare i flussi dalla Tunisia»

Arrivano a bordo di gommoni, barche di legno, alcuni addirittura in motoscafo. Arrivano senza attendere l’aiuto delle navi delle Ong, puntando direttamente verso le spiagge e i porti italiani. Su 12.2 ...

L’Italia ha un nuovo problema: la fuga dei migranti che stanno arrivando sulle coste della Sicilia. I profughi non accettano l‘idea di dover rispettare la quarantena obbligatoria, causa Coronavirus, e ...Arrivano a bordo di gommoni, barche di legno, alcuni addirittura in motoscafo. Arrivano senza attendere l’aiuto delle navi delle Ong, puntando direttamente verso le spiagge e i porti italiani. Su 12.2 ...