Formula 1, Jordan duro su Vettel: “Non lo prenderei, Leclerc l’ha distrutto completamente” (Di martedì 28 luglio 2020) Arrivano durissime critiche all’indirizzo di Sebastian Vettel, ormai sempre più lontano dalla Ferrari. Il tedesco ha incassato le pesanti parole di Eddie Jordan, intervenuto al podcast ufficiale della Formula 1 per esprimere le sue sensazioni sul quattro volte campione del mondo: “Alla Formula 1 mancherà Vettel, è un quattro volte campione del mondo. Tornerà mai ai tempi dellaRed Bull e alle vette che ha raggiunto con Horner e Newey? Chissà, ma probabilmente non lo prenderei uno come lui. Perché penso che ci siano troppi giovani che possono spremerlo in questo momento. Sicuramente ha avuto un paio di anni terribili in Ferrari e non credo nemmeno possa riaccendersi dentro lui ... Leggi su sportface

