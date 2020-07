Daydreamer: OSMAN farà a pugni, per colpa di chi? Anticipazioni (Di martedì 28 luglio 2020) A Daydreamer – le ali del sogno, nel futuro del macellaio OSMAN (Ali Yagci) ci saranno ancora dei veri e propri turbamenti sentimentali: il fratello maggiore di Ayhan (Ceren Tasci) non riuscirà infatti a mettere da parte ciò che sente per la bella Leyla Aydin (Oznur Serceler) e ciò lo porterà ad innescare una rissa in piena regola.Leggi anche: IL SEGRETO, Anticipazioni puntata di giovedì 30 luglio 2020Vediamo dunque come si arriverà a questo passaggio della storyline… Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: OSMAN e la gelosia per Leyla Se guardiamo le Anticipazioni, scopriamo che OSMAN sarà più che mai intenzionato ad instaurare con Leyla un rapporto semplicemente amichevole, tant’è che ... Leggi su tvsoap

