Villarreal, ecco Emery: “Essere qui mi riempie di gioia, mi sento a casa” (Di lunedì 27 luglio 2020) Unai Emery riparte dal Villarreal. Dopo la deludente esperienza in Premier League alla guida dell’Arsenal, il tecnico spagnolo ha scelto il sottomarino giallo come prossimo club da allenare e, quest’oggi, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni: “La verità è che essere in Spagna, a quattro anni di distanza dall’ultima volta, mi fa sentire a casa. Venire a Vila-real e al Villarreal è qualcosa che mi riempie di gioia”. “E’ un club che ha un progetto e, dall’arrivo del presidente, è un progetto che ho ammirato. Ha sempre gareggiato con i migliori e ha raggiunto l’Europa, raggiungendo grandi risultati. Mi sento identificato con la filosofia del club, con la cultura del lavoro e sono in un posto dove il ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Liga | #Villarreal, ecco #Emery: 'Essere qui mi riempie di gioia, mi sento a casa' - zazoomblog : Ufficiale – Villarreal ecco Emery sulla panchina - #Ufficiale #Villarreal #Emery #sulla - calciofemita : ???? Il @RealBetisFem si muove sul mercato per la stagione 2020-21: dopo l’acquisto di Mari Paz Vilas e Eva Llamas, e… -

Ultime Notizie dalla rete : Villarreal ecco Villarreal, ecco Emery: "Essere qui mi riempie di gioia, mi sento a casa" Sportface.it Fiorentina battuta dalla Roma 2-1 all'Olimpico

Iachini, la sua panchina, un contratto fino al 2021 e comunque un futuro incerto. E questo a prescindere dalla sconfitta di stasera all’Olimpico con la Roma (determinata da due rigori trasformati dal ...

FOTO - Osimhen-Napoli, tutto fatto: manca solo l'annuncio. Ecco dove si trova il bomber

Il talentuoso bomber ha pubblicato su Instagram una foto scattata a Parigi con Samuel Chukwueze, ala del Villarreal e della nazionale nigeriana, nonché suo grande amico. Il futuro bomber del Napoli si ...

Iachini, la sua panchina, un contratto fino al 2021 e comunque un futuro incerto. E questo a prescindere dalla sconfitta di stasera all’Olimpico con la Roma (determinata da due rigori trasformati dal ...Il talentuoso bomber ha pubblicato su Instagram una foto scattata a Parigi con Samuel Chukwueze, ala del Villarreal e della nazionale nigeriana, nonché suo grande amico. Il futuro bomber del Napoli si ...