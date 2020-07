Inzaghi: «Orgoglioso di questi 4 anni» – VIDEO (Di lunedì 27 luglio 2020) Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato dopo la vittoria in casa dell’Hellas Verona L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, dopo la vittoria per 5-1 contro in casa del Verona, ha elogiato la sua squadra. «Sono Orgoglioso di quanto fatto in questi quattro anni. Sono 201 panchina e so che ogni volta che i ragazzi vanno in campo fortunatamente ne abbiamo perse poche e vinte molte. In queste partite mi hanno dato tutto. Il piazzamento Champions e le tre coppe sono il risultato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Lazio, Inzaghi se la ride: 'Orgoglioso dei miei ragazzi. Il quarto posto? Non ci basta'

Verona-Lazio, Inzaghi in conferenza stampa: "I ragazzi non hanno mai mollato. Sono orgoglioso di quello che stanno facendo"

Lazio, Ciro il trascinatore: "Siamo tornati voglio la scarpa d’oro"

La partita dei record. Con la vittoria di Verona, la Lazio di Inzaghi diventa quella che ha realizzato più punti nella storia biancoceleste: è a 75, contro i 72 di Eriksson nell'anno dello scudetto 20 ...

