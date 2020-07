Fuga migranti: in più di 500 scappano a Porto Empedocle (Di lunedì 27 luglio 2020) Oltre 500 migranti sono scappati dalla tensostruttura costruita sulla banchina di Porto Empedocle, Agrigento, ora la polizia è sulle loro tracce migranti in arrivo a Porto Empedocle (Fonte foto: Getty Images)Ancora migranti pericolosamente in Fuga dalle strutture di accoglienza italiane. Il fenomeno si sta presentando troppo spesso nel Paese e con l’epidemia Coronavirus in giro, diventa doppiamente pericoloso. Le persone che sbarcano nel Paese, non controllate, potrebbero infatti essere portatrici del pericoloso virus, con le autorità che non sarebbero attrezzate per riconoscerli. Anche oggi c’è stato un episodio del genere, poche ore fa, in Sicilia, più di 500 persone sono scappate dalla ... Leggi su chenews

