Chiellini da record: 9 Scudetti di fila con la Juventus, nessuno come lui nella storia (Di lunedì 27 luglio 2020) Giorgio Chiellini doveva e poteva essere uno dei grandi protagonisti dell'annata ma sin qui il giocatore della Juventus, attuale capitano bianconero, non ha potuto gioire con i suoi compagni in tanto, passando l'annata più in infermeria che sul prato verde. Un'annata sfortunata per il difensore della Juventus, iniziata con il gol al Parma e con tante buone premesse. Poi il ko al crociato che lo ha messo fuori causa per 6 mesi e la speranza di tornare a marzo, per la Champions League. AC Milan... Leggi su 90min

