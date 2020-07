Alex Zanardi operato: il quadro clinico attuale (Di lunedì 27 luglio 2020) Alex Zanardi è stato nuovamente operato. Il Campione paralimpico si è sottoposto ad un intervento neurochirurgico al San Raffaele Alex Zanardi nuovamente operato. L’ex pilota di Formula 1 è stato sottoposto ad intervento neurochirurgico all’ospedale San Raffaele, dove è ricoverato ormai da alcuni giorni. Nel nosocomio milanese, è finita in sala operatoria per il trattamento di alcune complicanze in seguito al trauma cranico dovuto al terribile incidente di giugno. Il direttore dell’Unità Operativa di neurochirurgia, professor Pietro Mortini ha eseguito l’intervento. Come si legge nella nota emessa dal San Raffaele, l’intervento ha avuto un buon esito e le sue condizioni sono stabili. ... Leggi su bloglive

