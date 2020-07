Verona-Lazio 1-5, Juric: “Sono soddisfatto, abbiamo giocato sopra le mie aspettative” (Di domenica 26 luglio 2020) “Il Verona avrebbe meritato di più? Sembra strano, dopo una partita così, dire che sono stracontento della prestazione. abbiamo fatto una bellissima partita, dominata a lungo e con tantissime occasioni create”. Lo ha dichiarato il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric dopo la pesante sconfitta per 5-1 in casa contro la Lazio. “abbiamo fatto una partita sopra le mie stesse aspettative, nonostante alcune difficoltà. abbiamo comunque giocato contro una grande squadra – ha detto l’allenatore al sito ufficiale del club – e Strakosha è stato bravissimo in alcuni interventi. Sono già impegnato a pianificare la prossima stagione insieme alla società e dobbiamo ... Leggi su sportface

