Fughe di massa e sbarchi a raffica. Esplode la bomba migranti (Di domenica 26 luglio 2020) Resta critica la situazione a Lampedusa, dove ogni giorno sbarcano migranti e il centro di accoglienza è al collasso. Controlli sanitari e trasferimenti dei profughi proseguono senza sosta, ma il sindaco Totò Martello denuncia un'emergenza continua, mentre sono almeno 140, su due diverse imbarcazioni le persone che chiedono aiuto in mare. L'allarme arriva, ancora una volta, in zona Sar maltese che però non risponde alle richieste di aiuto: la situazione è critica in particolare su uno dei due gommoni, con 95 persone a bordo, che imbarca acqua da ore, con i profughi, spiega Alarm Phone, pronti a gettarsi in mare. Intanto a Caltanissetta circa cento migranti fuggono dal centro di accoglienza che ne accoglie 350, dando avvio a una crisi nella crisi, con il sindaco Roberto Gambino che, contattato da LaPresse, ... Leggi su iltempo

Fuga di massa dal centro “Cara” di Restinco: dei 21 inizialmente datisi alla fuga, 8 sono stati rintracciati già nella tarda serata di venerdì e, per quanto concerne gli altri 13 ancora alla “macchia” ...

Lo sfregio dei migranti in fuga agli agenti: 'Vaff..., non potete farci nulla'

Agrigento, Gualdo Cattaneo, Taranto, Messina e oggi un nuovo caso a Brindisi. Si fa fatica ormai a tenere il conto dei migranti fuggiti dai centri di accoglienza di tutta Italia. Partono dall’Africa ( ...

