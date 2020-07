Fiorentina, Iachini: "Il rigore non c'era e Chiffi l'ha toccata al limite..." (Di domenica 26 luglio 2020) ROMA - " L'episodio nel finale ci ha lasciato l'amaro in bocca, non discuto se c'era o non c'era, ma l'arbitro ha deviato la palla al limite dell'area deviandola, bisognava scodellarla , è il nuovo ... Leggi su corrieredellosport

qn_lanazione : Roma-#Fiorentina. #Iachini: 'Rigore? L'azione andava fermata prima' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Iachini: 'Sul secondo rigore l'arbitro ha toccato la palla, l’ha deviata in favore del giocatore che ha ca… - caroletta71 : Ciao #iachini, non ci mancherai!!! #Fiorentina #Iachiniout - Wilbacher : RT @apetrazzuolo: FIORENTINA - Iachini: 'Sul secondo rigore l'arbitro ha toccato la palla, l’ha deviata in favore del giocatore che ha calc… - tuttonapoli : Fiorentina, Iachini sul rigore per la Roma: 'Lo sviluppo dell'azione crea dubbi. L'arbitro tocca la palla' -