"Mi è crollato il mondo addosso". I primi interrogatori dei carabinieri arrestati (Di sabato 25 luglio 2020) “Mi è crollato il mondo addosso”: lo ha detto l’appuntato della caserma Levante, Angelo Esposito, in un passaggio del lungo interrogatorio di garanzia davanti al gip, in carcere a Piacenza, secondo quanto riferito all’AGI dal suo avvocato, Pierpaolo Rivello. Esposito è stato arrestato insieme ad altri 5 carabinieri (uno è ai domiciliari) nell’inchiesta su presunti illeciti - pestaggi, torture, spaccio di sostanze stupefacenti - avvenuti, per l’accusa, all’interno della stazione di via Caccialupo poi sequestrata.Durante l’interrogatorio, concluso in serata, l’appuntato è scoppiato più volte a piangere. “Il mio assistito - ha ... Leggi su huffingtonpost

