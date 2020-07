Danilo Pereira: "Al razzismo rispondo con i gol" (Di venerdì 24 luglio 2020) "Al razzismo rispondo con i gol". L'ex giocatore del Parma, Danilo Pereira , attualmente in forza al Porto ha dichiarato: "Contro il razzismo bisogna fare ancora molto". Leggi su feedpress.me

"Al razzismo rispondo con i gol". L'ex giocatore del Parma, Danilo Pereira, attualmente in forza al Porto ha dichiarato: "Contro il razzismo bisogna fare ancora molto".

Arsenal-Danilo Pereira: matrimonio perfetto?

Il mediano del Porto nel mirino di molti club, ma lui ha scelto la Premier League con i Gunners ...

