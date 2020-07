Coronavirus: in Belgio morta bimba 3 anni, la vittima più giovane nel Paese (Di venerdì 24 luglio 2020) Anche una bimba di 3 anni tra le ultime vittime contagiate dal Coronavirus in Belgio, che registra un aumento dei casi: lo hanno confermato le autorità sanitarie, precisando che nel Paese è aumentato il numero dei decessi, 3 al giorno secondo la media della scorsa settimana. La bimba di 3 anni è la più giovane vittima del Belgio. A marzo era morta una dodicenne. “Questa notizia ci sta turbando profondamente come scienziati e come genitori. Colgo questo momento per inviare le mie più sentite condoglianze alla famiglia” della bimba, ha affermato l’esperto Baudewijn Catry, come riportano i media locali. Il Centro di crisi anti ... Leggi su meteoweb.eu

Coronavirus: Belgio, casi in aumento dell'89%

Una bimba di tre anni muore in Belgio per il coronavirus

C'e' una bimba di 3 anni tra le ultime vittime contagiate dal coronavirus in Belgio, che registra un preoccupante ritorno dei casi di contagio. Lo riferiscono le autorità sanitarie, aggiungendo che ne ...

