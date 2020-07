Calciomercato Torino – Svanisce un obiettivo, ma si avvicina sempre più Fares (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Calciomercato Torino oggi inizia con un brutto colpo per la dirigenza granata, la notizia di non avere più alcuna possibilità di arrivare ad un calciatore che si seguiva da un anno: il centrocampista dell’Udinese Fofana. Perchè è sfumato Fofana Non serviva la partita di ieri sera per sapere che Seko Fofana quando è in giornata ha pochi eguali perché mette insieme testa e gamba. Solo che per il Toro sarà un’altra occasione persa, perché l’Udinese se lo terrebbe anche stretto ma, De Paul a parte, è anche quello che ha più mercato. Il Toro ci pensa da tempo, ma non ha mai avanzato l’affondo. Ora invece lo faranno Inter e Atalanta, le due che più concretamente lo stanno seguendo. Fares: siamo ai dettagli Perso Fofana, il ... Leggi su giornal

Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Calciomercato #Torino, nei prossimi giorni incontro con la #Spal per discutere di Mohamed #Fares. A quanto pare c’è… - CalcioPillole : #Calciomercato #Torino, nei prossimi giorni incontro con la #Spal per discutere di Mohamed #Fares. A quanto pare… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Calcio in lutto: è morto Sergio Vatta, il mago delle giovanili del Torino - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Carbone ricorda #Vatta a CM: 'Maestro e secondo padre. Al #Torino grazie a lui, mi scelse dopo una notte in bianco' https://… - MondoNapoli : Per rinforzare la difesa Giuntoli vuole un jolly del Torino - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino Calciomercato Torino, Fares si “vede” già granata: l’indizio è social Toro News La classifica delle ultime 5? Milan e Roma volano, Juve da zona salvezza

Con il primo match point fallito alla Dacia Arena, la Juve prosegue nel suo periodo tutt’altro che positivo in questo finale di stagione. A testimoniarlo sono i numeri: nelle ultime 5 partite i bianco ...

Calciomercato Juventus, doppio intreccio con la Premier

parla di un concreto interessamento dell’Arsenal per il bomber del Wolverhampton. Un doppio intreccio di mercato, dunque, sull’asse Torino-Londra che potrebbe regalare sorprese interessanti.

Con il primo match point fallito alla Dacia Arena, la Juve prosegue nel suo periodo tutt’altro che positivo in questo finale di stagione. A testimoniarlo sono i numeri: nelle ultime 5 partite i bianco ...parla di un concreto interessamento dell’Arsenal per il bomber del Wolverhampton. Un doppio intreccio di mercato, dunque, sull’asse Torino-Londra che potrebbe regalare sorprese interessanti.