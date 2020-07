Apertura stadi, l’idea di Sibilia sul numero di tifosi (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Credo sia possibile far entrare tifosi negli stadi per un quinto della capienza totale”. Si è espresso così il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, dopo le dichiarazioni del Ministro Spadafora che si è detto possibilista in merito a un ritorno del pubblico sugli spalti per il prossimo campionato. “Tutto chiaramente dipenderà dal Coronavirus, ma se le cose andranno per il meglio e disciplinando tutto nel migliore dei modi, penso sia possibile trovare una soluzione”. Nello specifico Sibilia ha parlato dell’Olimpico di Roma, in riferimento al quale si è spinto anche oltre in termini percentuali: “In uno stadio come l’Olimpico, che ha 70mila posti, penso che 20mila persone ... Leggi su anteprima24

