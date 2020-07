Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2020 ore 12:30 (Di giovedì 23 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2020 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE. SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-Roma TRAFFICO INTENSO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA A24 VERSO Roma; RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA CASAL LUMBROSO E MALAGROTTA VERSO CIVITAVECCHIA; SULLA CASSIA SI RALLENTA ANCORA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA; CODE SULLA PALOMBARESE TRA MONTE BIANCO E SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA; SULLA TIBURTINA TRAFFICO INTENSO NEL TRATTO COMPRESO TRA SETTECAMINI E L’ALLACCIO COL GRA IN ENTRATA; TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA VIA ... Leggi su romadailynews

