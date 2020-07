Il Pranzo è servito e quella sigla che oggi verrebbe demonizzata (Di giovedì 23 luglio 2020) Una donna casalinga che spolvera piatti e saliere in ginocchio. La scena, dimenticata o passata inosservata, appare nella primissima sigla del Pranzo è servito. Innocua all’epoca, a dir poco improponibile nel 2020, con le proteste che scatterebbero un secondo dopo la messa in onda.D’altronde, se i grafici della app Immuni hanno dovuto modificare in fretta e furia la home page del sito perché contenente una donna che teneva in braccio un bambino e dall’altra parte un uomo che lavorava al computer – invertita in seguito all’immancabile insurrezione da social – è facile immaginare come sarebbe andata con lo storico programma di Canale 5.Il Pranzo è servito e quella sigla che oggi ... Leggi su blogo

Ultime Notizie dalla rete : Pranzo servito La sigla del Pranzo è servito che oggi sarebbe bandita dal politicamente corretto TVBlog.it Tom Cruise ieri doveva andare a pranzo ma aveva poco tempo, quindi ha preso l'elicottero

A Montegrotto Terme il wellness è "preistorico"

"Isole del benessere” a bordo piscina, pranzo e aperitivo serviti direttamente sotto l’ombrellone e un rigido protocollo di sanificazione di tutti gli ambienti. Sono queste le tre carte vincenti che h ...

