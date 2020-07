Allerta Meteo Toscana: codice giallo per temporali fino a domani (Di giovedì 23 luglio 2020) La Soup -Sala operativa unificata della protezione civile regionale della Toscana – ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo valida a partire dalle ore 13 di oggi, giovedì 23 luglio, fino alle 20 di venerdì 24 luglio a causa del transito nell’area appenninica di perturbazioni che potranno portare forti temporali e rischio idrogeologico, soprattutto nelle zone a nord della regione. A partire dal pomeriggio di oggi sono possibili rovesci e temporali sparsi lungo l’Appennino tosco-emiliano (soprattutto nelle zone di crinale e sui versanti emiliano-romagnoli), oltre a fenomeni temporaleschi isolati, anche sulle zone interne orientali. L’intensità delle precipitazioni potrebbe essere molto forte. ... Leggi su meteoweb.eu

