Albano, confessione inaspettata in diretta tv: “Ho fatto a botte” (Di giovedì 23 luglio 2020) Questo articolo Albano, confessione inaspettata in diretta tv: “Ho fatto a botte” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Albano Carrisi ha fatto una confessione in diretta tv l’altra sera: il cantante ha dichiarato di avere “fatto a botte” e di non poter essere in studio. Albano ha “fatto a botte” e lo ha confessato in diretta tv a #Cartabianca da Bianca Berlinguer ed ha fatto preoccupare tutti i suoi numerosissimi fan e telespettatori: … Leggi su youmovies

Ultime Notizie dalla rete : Albano confessione La confessione di Al Bano: "So cosa è successo a Ylenia, ma non ho il... CheNews.it Albano, confessione inaspettata in diretta tv: “Ho fatto a botte”

Albano Carrisi ha fatto una confessione in diretta tv l’altra sera: il cantante ha dichiarato di avere “fatto a botte” e di non poter essere in studio. Albano (Fonte: Instagram dell’uomo) Albano ha “f ...

“Abbiamo avuto discussioni”, Elodie e Marracash i momenti no: la confessione

Nonostante i giorni della quarantena siano lontani, Elodie li ricorda come un momento difficile, soprattutto perché hanno messo a dura prova il suo rapporto con Marracash. La prova del nove della quar ...

Albano Carrisi ha fatto una confessione in diretta tv l’altra sera: il cantante ha dichiarato di avere “fatto a botte” e di non poter essere in studio. Albano (Fonte: Instagram dell’uomo) Albano ha “f ...Nonostante i giorni della quarantena siano lontani, Elodie li ricorda come un momento difficile, soprattutto perché hanno messo a dura prova il suo rapporto con Marracash. La prova del nove della quar ...