Weazy CBD shop online per prodotti CBD (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ottenuta dalla canapa industriale europea, coltivata in Europa da millenni (l’Italia è il maggioreproduttore), la CBD è ormai un prodotto di cui tutti parlano, poiché sempre più studiata e utilizzata intutto il mondo. Il CBD è uno dei 144 cannabinoidi che si possono trovare nella canapa (il nome latino della cannabis): CBD, CBG, CBN, ecc. A differenza del suo cugino THC, che viene usato a scopo di svago, il CBD non ha effetti psicotropi: non altera la vostra coscienza o percezione. Come tutti i cannabinoidi, il CBD (Cannabidiolo) influenza il sistema degli endocannabinoidi: rappresenta un insieme di recettori presenti ovunque nel nostro corpo, il quale governa i vari fattori di equilibrio del corpo umano: temperatura, acidità, minerali, ecc… Il CBD stimola inoltre la produzione di serotonina, conosciuta come l’ormone della ... Leggi su laprimapagina

