Spal, Di Biagio: “Risultato severo, ci siamo fatti dei gol da soli” (Di giovedì 23 luglio 2020) L’allenatore della Spal, Luigi Di Biagio, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna contro la Roma, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.LE PAROLE DI DI Biagiocaption id="attachment 928369" align="alignnone" width="300" Di Biagio (getty images)/captionQueste le sue parole in conferenza: "Non siamo mentalmente spenti. Nel primo tempo siamo stati in partita. Abbiamo giocato un calcio propositivo, poi quando vai in svantaggio diventa tutto difficile. Si tratta di un risultato molto severo. Ci siamo fatti dei gol da soli e questo lo paghi caro. Futuro? Non ho parlato con Mattioli. Appena mi chiameranno, ve lo dirò. Sull'espulsione di Bonifazi dalla panchina ci ... Leggi su itasportpress

