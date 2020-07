Covid, in Brasile al via i test su 850 operatori sanitari di un vaccino cinese (Di martedì 21 luglio 2020) Lo Stato di , il più colpito dal coronavirus in , inizia oggi i test di fase 3 con il sviluppato dal laboratorio cinese Sinovac Biotech. A partire da oggi, circa 850 professionisti della salute, che ... Leggi su leggo

oss_romano : #21luglio Oltre 140.000 decessi per il #covid negli #USA. Le infezioni nel Paese raggiungono quelle totalizzate da… - Avvenire_Nei : Covid. La nave ospedale 'Papa Francesco' porta cure e medicine sul Rio delle Amazzoni - fattoquotidiano : Brasile, nelle carceri il covid corre veloce e a giugno +800% dei casi. Il ricercatore: “Condizioni disumane” - StefaniaFalone : In Brasile al via i test sugli uomini di un vaccino cinese anti-Covid - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: In Brasile al via i test sugli uomini di un vaccino cinese anti-Covid -