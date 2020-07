Recovery fund, altre due proposte. Il fronte dei frugali si indebolisce: è l’ultimo round? (Di lunedì 20 luglio 2020) Consiglio europeo senza fine. Si arriva al quarto giorno di lavori, altre due proposte di Michel sul Recovery fund. Recovery fund, siamo al round finale? Il Consiglio europeo arriva al quarto giorno di lavori nella speranza che possa essere quello decisivo. Dopo le parole grosse volate nella serata di domenica, il fronte dei frugali perde pezzi. O landa e Austria continuano a tenere il punto e chiedono che il tetto massimo dei sussidi sia quello dei 350 miliardi, gli Scandinavi sembrerebbero intenzionati a fare un passo indietro per mettere fine alla guerra di logoramento. Parlamento EuropeoRecovery fund, altre due proposte da Michel per provare a chiudere la ... Leggi su newsmondo

