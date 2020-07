Pioli: “C’è fiducia per il futuro. Calhanoglu può diventare un top” (Di lunedì 20 luglio 2020) In vista della trasferta di Reggio Emilia, contro il Sassuolo, il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa: “Ci siamo conosciuti sempre di più, anche i compagni tra di loro. Siamo più riconoscibili sul campo e diventa più facile trovare situazioni che ci danno dei vantaggi. E’ altrettanto vero che le prestazioni dei singoli sono cresciuti e questo ha trascinato il gruppo”. La gara di domani ha il sapore dell’Europa: “Hanno un reparto offensivo da tenere in grande considerazione e una squadra da affrontare con grande rispetto”. Mancano quattro gare alla fine del campionato ma il calendario è abbastanza ostico per i rossoneri: “Saranno appuntamenti ravvicinati e tutti molto difficili, così come le prossime due partite contro Sassuolo e Atalanta. E’ ... Leggi su alfredopedulla

news24_napoli : Pioli: “C’è fiducia per il futuro. Calhanoglu può diventare un top” - sportli26181512 : Pioli: 'Le prestazioni dei singoli sono cresciute e questo ha trascinato il gruppo. Ora c'è più fiducia': In merito… - MilanNewsit : Pioli: 'Le prestazioni dei singoli sono cresciute e questo ha trascinato il gruppo. Ora c'è più fiducia' - 0Marcullo02 : RT @Liguglia: @Cristoincroce1 @0Marcullo02 Se a Firmino,Manè,Keita e Matip ci aggiungiamo anche Minamino diciamo che sono 5 i reds targati… - Liguglia : @Cristoincroce1 @0Marcullo02 Se a Firmino,Manè,Keita e Matip ci aggiungiamo anche Minamino diciamo che sono 5 i red… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli “C’è Ospina ce facette alliccà 'e bbaffe a nnujeaute 'ntribbuna-divano IlNapolista