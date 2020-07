MORTA A 97 ANNI (Di lunedì 20 luglio 2020) Giulia Maria Crespi, è MORTA ieri a 97 ANNI a Milano, una vita spesa prima al Corriere della Sera e poi nel Fai, la sua creatura. Nata a Merate il 6 giugno 1923 in un'importante famiglia industriale ... Leggi su leggo

chedisagio : ?? Giulia Maria Crespi era una donna curiosa. Invitava i giovani nel suo splendido palazzo di corso Venezia per sap… - Tg3web : È morta Giulia Maria Crespi, imprenditrice e fondatrice del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano. Antesignana nell… - matteosalvinimi : Addio a Giulia Maria Crespi, grazie per la passione dedicata al servizio dell’Italia, delle sue bellezze e del suo… - 0Marcullo02 : RT @un_polle: Meraviglioso vedere gli interisti lamentarsi dopo una partita in cui son stati umiliati da una Roma tatticamente morta, per u… - un_polle : Meraviglioso vedere gli interisti lamentarsi dopo una partita in cui son stati umiliati da una Roma tatticamente mo… -