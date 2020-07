Lazio, Tare: “Post lockdown devastante, troppi infortuni. Scudetto? Mai arrendersi” (Di lunedì 20 luglio 2020) Pochi istanti al fischio d'inizio di Juventus-Lazio.Le due squadre, a lungo protagoniste nella corsa allo Scudetto, hanno recentemente vissuto un vistoso calo. La compagine di Simone Inzaghi nelle ultime quattro giornate ha raccolto tre sconfitte ed un pareggio, mentre i bianconeri sono reduci da due pari e un ko. La parola d'ordine del monday night, dunque, è rivalsa.Il ds biancoceleste Igli Tare, intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio della gara, ha parlato del momento che i capitolini stanno vivendo: "Abbiamo subito degli infortuni veri, le prime quattro settimane post lockdown sono state devastanti. Da quando abbiamo iniziato ad allenarci in gruppo stranamente sono successe cose che non ci aspettavamo. Ma la squadra ... Leggi su mediagol

DiMarzio : Il mercato in entrata ed il nome di Borja Mayoral. Le parole di #Tare prima di #JuveLazio - Mediagol : #Lazio, #Tare: “Post lockdown devastante, troppi infortuni. Scudetto? Mai arrendersi” - MartaDj1 : RT @cmdotcom: #Lazio, #Tare: 'Cose strane da quando ci alleniamo in gruppo. Pronti a una cessione importante, Borja Mayoral...' https://t.c… - ilaria65686124 : RT @cmdotcom: #Lazio, #Tare: 'Cose strane da quando ci alleniamo in gruppo. Pronti a una cessione importante, Borja Mayoral...' https://t.c… - Noibiancocelest : Juventus-Lazio, Tare nel pre-gara: “La Lazio è stata una grandissima squadra in questa stagione. Per il prossimo an… -