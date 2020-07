Juventus-Lazio, Sarri: “Come mi sento a vincere lo Scudetto? Per ora inizio a toccarmi” (Di martedì 21 luglio 2020) Alla Juventus servono quattro punti per vincere aritmeticamente lo Scudetto. Eppure la scaramanzia di Maurizio Sarri non arretra di un passo. Imbeccato dallo studio di Sky Sport (“Come ti senti a vincere lo Scudetto?”), l’allenatore bianconero non ha risposto nel merito ma ha frenato sull’argomento: “Ragazzi, io inizio a toccarmi adesso“. Una risposta che ha scatenato l’ilarità in studio con Marocchi che ha scherzato: “Tanto l’inquadratura è alta”. La Juventus ha battuto per 2-1 la Lazio e si è portata a +8 dall’Inter. Leggi su sportface

