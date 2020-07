Tasse mensili e automatiche per le partite iva: la proposta dall'Agenzia delle entrate (Di domenica 19 luglio 2020) Tasse pagate mensilmente e in modo automatico. Questa è la proposta che arriva dall 'Agenzia delle entrate per il pagamento delle Tasse da parte delle partite iva. Basta alle mille scadenze ... Leggi su leggo

MediasetTgcom24 : Verso una nuova fiscalità per le partite Iva: tasse mensili e automatiche e niente più saldi e acconti #fisco… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Verso una nuova fiscalità per le partite Iva: tasse mensili e automatiche e niente più saldi e acconti #fisco https:/… - mcc43_ : Verso una nuova fiscalità per le partite #Iva: tasse mensili e automatiche e niente più saldi e acconti - - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Verso una nuova fiscalità per le partite Iva: tasse mensili e automatiche e niente più saldi e acconti #fisco https:/… - SmorfiaDigitale : Verso una nuova fiscalit per le partite Iva: tasse mensili e automatiche e nient... -