Spagna, partita di calcetto tra infetti e non infetti: scatta la denuncia (Di domenica 19 luglio 2020) Succede a Pamplona, in Spagna. Un ragazzo è stato denunciato per aver organizzato una partita di calcetto tra contagiati da coronavirus e non contagiati. Sembra una notizia uscita da una barzelletta ma è reale. A Pamplona, in Spagna, un ragazzo di 23 anni è stato denunciato dalle forze dell’ordine per aver organizzato una partita di calcetto. La caratteristica peculiare di questa partita è il metodo di creazione delle squadre: i due team rivali sarebbero infatti stati “sani” e “contagiati“. La partita in questione si sarebbe tenuta il 20 luglio a Mendillori, uno dei quartieri della città maggiormente colpiti dall’epidemia. Le forze dell’ordine ... Leggi su bloglive

